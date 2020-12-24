جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة عشر









انتهت أمس الأبعاء، أحداث الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي شهدت نتائج مثيرة.





وحافظ ميلان على صدارته، بفوزه الصعب على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب سان سيرو.





وواصل إنتر ميلان ملاحقه غريمه، بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2/1، بينما تعادل نابولي مع تورينو 1-1.





وخسر يوفنتوس أمام فيورنتينا بثلاثية نظيفة، كما تم سحب نقاط مباراته ضد نابولي، والتي شهدت عدم حضور الأخير، بسبب إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا.









وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الكالتشيو، عقب نهاية الجولة 14، وقبل بداية الجولة 15، على النحو التالي.





1- ميلان 34 نقطة.





2- إنتر ميلان 33 نقطة.





3- روما 27 نقطة.





4- ساسولو 26 نقطة.





5- نابولي 25 نقطة.





6- يوفنتوس 24 نقطة.





7- أتالانتا 22 نقطة.





8- لاتسيو 21 نقطة.





9- هيلاس فيرونا 20 نقطة.





10- بينيفينتو 18 نقطة.





11- سامبدوريا 17 نقطة.





12- أودينيزي 15 نقطة.





13- بولونيا 15 نقطة.





14- فيورنتينا 14 نقطة.





15- كالياري 14 نقطة.





16- بارما 12 نقطة.





17- سبازيا 11 نقطة.





18- جنوى 10 نقاط.





19- كروتوني 9 نقاط.





20- تورينو 8 نقاط.



