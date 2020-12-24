عبدالعال: وزير الرياضة عقد جلسة مع ساسي لمصالحة جماهير الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، على الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بين أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 وتعجب عبدالعال من تأخير تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك حتى هذه اللحظة.

وأشار عبد العال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن أشرف صبحي قام بعقد هذه الجلسة مع فرجاني ساسي، لاقناعه بتجديد عقده مع الزمالك، لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد قراره بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور.

وتسائل عبدالعال، "أين اللجنة التي تدير الزمالك؟ ولماذا لم تقوم بالجلوس مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده؟، كان لا يجب أن يعقد وزير الرياضة جلسة تجديد مع لاعب".

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