مبادرة " المؤلف مصري " علي بيرم التونسي بالاسكندرية









1_العرض المسرحي " البيت " سبتمبر





2_العرض المسرحي "خارج المجموع " سبتمبر





3_ العرض المسرحي "ذهب الليل " سبتمبر





4 _ العرض المسرحي "حكايات الصياد و أمير البحار " سبتمبر









5 _ العرض المسرحي " فرحة ما تمت " أكتوبر





6_العرض المسرحي "جوازة ست نجوم " أكتوبر





7 _العرض المسرحي "جنون عادي جدا " أكتوبر





8 _العرض المسرحي "سيبوني لوحدي " أكتوبر





9_ العرض المسرحي " لسة فاكر " نوفمبر





10 _العرض المسرحي "عد تنازلي " نوفمبر





مسرح القاهرة للعرائس





1- إعادة عرض " صحصح لما ينجح" ابتداء من يناير وفبراير على مسرح القاهرة للعرائس





2- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " يناير و فبراير معرض فعاليات الكتاب





3- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " على مسرح القاهرة للعرائس يوليو





4- إعادة عرض فركش لما يكش على مسرح القاهرة للعرائس شهر اغسطس





5- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " شهر أغسطس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.





6- إعادة في أغسطس عرض " رحلة الزمن الجميل " على مسرح القاهرة للعرائس





7- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " سبتمبر على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا.





8- إعادة عرض "محطة مصر" شهر سبتمبر واكتوبرعلى مسرح القاهرة للعرائس





9- إعادة عرض " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس شهر اكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسمرات بالمقطم بالمجان





10- إعادة العرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة نوفمبر





المسرح القومي للأطفال





1- إعادة عرض "القطط" شهر يوليو واغسطس على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.





2- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز على خشبة مسرح متروبول بالعتبة شهر سبتمبر





3- إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز " مسرح متروبول شهر أكتوبر





4- اعادة عرض "عبور وانتصار"على مسرح متروبول ، شهر أكتوبر





5- إعادة عرض زهرة اللوتس، على مسرح تروبول ، شهر نوفمبر





فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة :





1- اعادة عرض ست الدنيا ،شهر يناير مسرح الحديقة الدولية





2- افتتاح عرض " حكاوي عرائس القفاز" ، مسرح الحديقة الدولية، أغسطس





3- افتتاح " ليالي سيد درويش" ، مسرح الحديقة الدولية ،شهر سبتمبر





4- افتتاح " عم ياقوت" على مسرح الحديقة الدولية ، شهر سبتمبر

















ثانيا :المشاركات بالمهرجانات





المهرجانات المحلية









مشاركة البيت الفني للمسرح ضمن فعاليات المهرجان القومي للسرح المصري في دورته ال 13 ضمن المسابقة الرسمية ب 5 عروض مسرحية و هم "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب













المهرجانات الدولية





1- مشاركة عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالمهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر ، حصل العرض على جائزة أفضل عرض بالمهرجان











