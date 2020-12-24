مبادرة " المؤلف مصري " علي بيرم التونسي بالاسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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1_العرض المسرحي " البيت " سبتمبر

2_العرض المسرحي "خارج المجموع " سبتمبر

3_ العرض المسرحي "ذهب الليل "  سبتمبر

4 _ العرض المسرحي "حكايات الصياد و أمير البحار "  سبتمبر

 

5 _ العرض المسرحي " فرحة ما تمت "  أكتوبر

6_العرض المسرحي "جوازة ست نجوم "  أكتوبر

7 _العرض المسرحي "جنون عادي جدا " أكتوبر

8 _العرض المسرحي "سيبوني لوحدي " أكتوبر

9_ العرض المسرحي " لسة فاكر " نوفمبر

10 _العرض المسرحي "عد تنازلي " نوفمبر

مسرح القاهرة للعرائس

1-   إعادة عرض " صحصح لما ينجح" ابتداء من  يناير وفبراير على مسرح القاهرة للعرائس

2-   إعادة عرض " الليلة الكبيرة " يناير و فبراير معرض فعاليات الكتاب

3-   إعادة عرض " الليلة الكبيرة " على مسرح القاهرة للعرائس  يوليو

4-   إعادة عرض فركش لما يكش على مسرح القاهرة للعرائس شهر اغسطس

5-   إعادة عرض " الليلة الكبيرة " شهر أغسطس على مسرح ساحة مركز  الهناجر للفنون بالأوبرا.

6-   إعادة في أغسطس عرض " رحلة الزمن الجميل " على مسرح القاهرة للعرائس

7-   إعادة عرض " الليلة الكبيرة " سبتمبر على مسرح ساحة   مركز  الهناجر للفنون بالأوبرا.

8-   إعادة عرض "محطة مصر" شهر سبتمبر واكتوبرعلى مسرح القاهرة للعرائس

9-   إعادة عرض " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس شهر اكتوبر على مسرح قصر ثقافة الاسمرات بالمقطم بالمجان

10-                   إعادة العرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة نوفمبر 

المسرح القومي للأطفال

1-    إعادة عرض "القطط"  شهر يوليو واغسطس على خشبة مسرح متروبول بالعتبة. 

2-   إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز على خشبة مسرح متروبول بالعتبة شهر سبتمبر

3-   إعادة تقديم العرض المسرحي " حواديت الأراجوز " مسرح متروبول شهر أكتوبر

4-   اعادة عرض "عبور وانتصار"على مسرح متروبول ،  شهر أكتوبر

5-    إعادة عرض زهرة اللوتس، على مسرح تروبول ،  شهر نوفمبر

فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة :

1-    اعادة عرض ست الدنيا ،شهر يناير مسرح الحديقة الدولية

2-    افتتاح عرض " حكاوي عرائس القفاز" ، مسرح الحديقة الدولية، أغسطس

3-    افتتاح " ليالي سيد درويش" ، مسرح الحديقة الدولية ،شهر سبتمبر

4-    افتتاح " عم ياقوت" على مسرح الحديقة الدولية ، شهر سبتمبر

 

 

 

ثانيا :المشاركات بالمهرجانات

المهرجانات المحلية

 

مشاركة البيت الفني للمسرح ضمن فعاليات المهرجان القومي للسرح المصري في دورته ال 13 ضمن المسابقة الرسمية ب 5 عروض مسرحية و هم "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، "أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب


 

المهرجانات الدولية

1-    مشاركة عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالمهرجان الدولي النسائي للمونودراما بالجزائر ، حصل العرض على جائزة أفضل عرض بالمهرجان



2-    مشاركة عرض " حريم النار " من أنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن فعاليا الدورة ال 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، شهر سبتمبر

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