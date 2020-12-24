قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مواجهات قوية من العيار الثقيل بعد صعود كل من مانشستر سيتي و توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وبرنتفورد.





ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر يوم 5 يناير المقبل.





بينما يواجه نادي توتنهام نظيره نادي برينتفورد يوم 6 يناير المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب توتنهام هوتسبير.



