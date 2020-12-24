قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أسفرت قرعة دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية مواجهات قوية من العيار الثقيل بعد صعود كل من مانشستر سيتي و توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وبرنتفورد.

ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر يوم 5 يناير المقبل. 

بينما يواجه نادي توتنهام نظيره نادي برينتفورد يوم 6 يناير المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب توتنهام هوتسبير. 

وتذاع المباريات على قناة بي أن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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