مدرب منتخب العراق السابق يتغنى بالكرة المصرية













أكد حكيم شاكر، مدرب منتخب العراق السابق، أنه لا يوجد رياضي عربي لا يتابع الكرة المصرية.





وقال حكيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد رياضي عربي لا يتابع الكرة المصرية، قدمت مستويات فنية كبيرة وفرض متابعتها على كل عربي".





وأكمل: "الكرة المصرية قدمت نجوما كبارا على مدار التاريخ، كما تشرفت بالمشاركة في مباراة اعتزال فاروق جعفر".





وتابع: "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية يؤكد أن الكرة المصرية تسير في الطريق الصحيح".



