ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة عشر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أسدل الستار، أمس الأربعاء، على الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي، والتي شهدت مواصلة ميلان تصدر ترتيب البطولة، بفوزه الصعب على لاتسيو بنتيجة 3/2.

وخسر يوفنتوس على ملعبه بنتيجة 3/0 أمام ضيفه فيورنتينا، فيما تغلب روما على ضيفه كالياربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل نابولي مع تورينو بهدف لهدف، بينما تغلب إنتر ميلان خارج قواعده على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف.

وعلى صعيد صراع الهدافين، واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تصدر جدول هدافي البطولة، رغم غيابه عن التسجيل في تلك الجولة.

كما غاب ملاحقه روميلو لوكاكو، نجم الإنتر، عن التهديف، رغم فوز فريقه على فيرونا، وكذلك الأمر بالنسبة للثنائي، زلاتان إبراهيموفيتش المصاب، وأندريا بيلوتي لاعب تورينو.


وفيما يلي، ترتيب هدافي الكالتشيو عقب نهاية لجولة 14.


1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 12 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 11 هدفاً.

3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 10 أهداف.

4- أندريا بيلوتي (تورينو) – 9 أهداف.

5- جواو بيدرو (كالياري) – 8 أهداف.

6- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 8 أهداف.

7- هينريك ميختاريان (روما) – 7 أهداف.

8- مبالا نزولا (سبازيا) – 7 أهداف.

9- لويس مورييل (أتالانتا) – 7 أهداف.

10- جوردان فيرتو (روما) – 7 أهداف.

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