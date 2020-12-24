تصريحات مثيرة من رئيس اتحاد الكرة السابق









أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات الكأس على القنوات الفضائية.





وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "محمد كامل نقل إلى المستشفى بسبب إذاعة مباريات كأس مصر على القنوات الفضائية، لأنه كان يقترب من تسويقها خارج مصر".



