تعرف على قائمة بنى عبيد قبل مواجهة دكرنس بالمظاليم



وضمت القائمة اللاعبين على النحو التالى:



أحمد حسن ، محمد إبراهيم ، عصام محمود ، محمد أمين ، عبدالله الشناف ، محمود الهلباوى ، رجب عبدالتواب ، أبوبكر سيلا ، عادل جمال ، أحمد جمال ، أحمد وائل ، بسام وحيد ، عصام عبدالستار ، محمد أبوالشيخ ، رامى قدرى ، محمد العزب ، هشام بكر ، محمد الصغيره ، أحمد يوسف ، محمد الحسينى ، السعيد ماهر.



ويحتل بنى عبيد المركز الحادى عشر برصيد ٣ نقاط من ثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة.

أعلن الجهاز الفنى لنادى بنى عبيد بقيادة عادل صديق قائمة اللاعبين استعدادا لملاقاة دكرنس اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.