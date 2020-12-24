35 عرض مسرحي جديد ما بين الأونلاين و الحي و اعادة 24 عرض مسرحي













على الرغم من ان عام 2020 كان اختبارا حقيقيا لقدرة العالم و الانسانية على الاستمرار و البقاء، الا ان المسرح هذا العام أثبت انه قادر على البقاء و التأثير على الرغم من اجراءات الاغلاق و التباعد الاجتماعي،توقف المسارح و المهرجانات السرحية بالعالم، و اغلاق جميع مسارح الدولة تماما لمدة أربعة أشهر حفاظا على سلامة المواطنين، و حضور الجمهور بنسبة 50% فقط من سعة المسرح، الا ان البيت الفني للمسرح أنتج خلال هذه الفترة 35 عرض مسرحي جديد، 13عرض منهم تم تقديمهم على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليويتيوب ، و 20 عرض تم تقديمهم على مسارح البيت الفني للمسرح المختلفة، حيث وصل عدد ليالي العرض الى 720 ليلة عرض بحضور جماهيري وصل الى 60 الف مشاهد خلال العام، و كانت أعلى ليالي عرض لعرض "أفراح القبة "من إنتاج فرقة مسرح الشباب حيث وصلت ليالي عرضه الى 72 ليلة عرض ، بينما كان عرض " المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي هو أكثر العروض حضورا من الجمهور هذا العام





المسرح في زمن الكورونا ، مبادرات للتغلب على الأزمة





قدم البيت الفني للمسرح خلال أزمة انتشار فيروس كورونا covid 19 عدة مبادرات لاستمرار دوره التنويري و التثقيفي في المجتمع خلال الأزمة، حيث قدم البيت الفني للمسرح 30 عرض من عروضه بالمجان على قناة وزارة الثقافة المصرية،ضمن مبادرة " خليك في البيت – الثقافة بين ايديك" والتي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تضمنت هذه العروض أهم العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح على مدار تاريخه منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب و الحب ، رجل القلعة و غيرهم، و عروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية ، و أيضا تتضمن العروض انتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء ، شباك مكسور ، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، و غيرهم ، بالإضافة الى عروض الأطفال و العرائس منهم عبور و انتصار، القطط، محطة مصر ، و هي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، و أيضا بمشاركة عرض " أوبرا بنت عربي " و هو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعيين،حققت العروض خلال تلك الفترة مشاهدات وصلت ل 100 ألف مشاهدة، و أستمر تقديم العروض المسرحية تباعا طوال فترة إغلاق مسارح البيت الفني للمسرح و التي امتدت من منتصف مارس الى منتصف شهر يونيو حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الإجراءات الاحترازية، و السماح بعودة العروض المسرحية بجمهورها من جديد .





و فيما يلي تقرير بأعمال البيت الفني للمسرح طوال العام





أولا : العروض المسرحية





فرقة المسرح القومي





1 _ إعادة العرض المسرحي المتفائل شهر ينايرو فبراير بالاسكندرية





2_إعادة العرض المسرحي "المتفائل" بداية شهر اغسطس ايام عيد الاضحي بالقاهرة علي المسرح القومي





3_ افتتاح العرض المسرحي "الوصية " من منتصف نوفمبر و ديسمبر علي المسرح القومي





4- إعادة العرض المسرحي"المتفائل " ، شهر ديسمبر على المسرح القومي





المسرح الكوميدي









1- افتتاح العرض المسرحى" حب رايح جاى" تأليف سامح عثمان ، اخراج ياسر صادق يناير 2020

2- افتتاح العرض المسرحى" عيلة الفقرى" تأليف أحمد الملوانى ، إخراج محمد متولي ديسمبر 2020





المسرح الحديث





1- إعادة عرض " قواعد العشق ٤٠" ينايرعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني





2- إعادة عرض" رحلة سعيدة" ، على مسرح السلام،، شهر أغسطس









3- افتتاح "عرض أبي تحت الشجرة " على مسرح السلام بشارع القصر العيني، شهر نوفمبر









مسرح الغد









1- افتتاح العرض المسرحى " فطائر التفاح" تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي يناير

2- إعادة العرض المسرحى "الحادثة"تأليف الكاتب لينين الرملي ، وإخراج عمرو حسان اغسطس





3- إعادة عرض "ظل الحكايات" على ساحة مركز الهناجر للفنون شهر أغسطس









4- افتتاح العرض المسرحى " جنة هنا" من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر نوفمبر





فرقة مسرح الطليعة





1- افتتاح عرض " صبايا مخدة الكحل" ، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، شهر يناير





2- اعادة عرض "حريم النار " على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة ، شهر يناير





3- اعادة " كأنك تراه" على ساحة مركز الهناجر للفنون، شهر يوليو





4- اعادة " الطوق و الأسورة" على المسرح المكشوف بالأوبرا ، شهر يوليو





5- إعادة " السيرة الهلامية" على ساحة مركز الهناجر للفنون ، شهر أغسطس





6- إعادة عرض " حريم النار" على مسرح الطليعة ، شهر أغسطس





7- اعادة " كأنك تراه" على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور ، شهر أغسطس





8- إعادة " السيرة الهلامية" على ساحة مركز الهناجر للفنون ، شهر سبتمبر





9- إعادة عرض " يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة، شهر سبتمبر





10- افتتاح " ريسايكل" على مسرح الطليعة، شهر أكتوبر





10-إعادة عرض " ريسايكل" على مسرح الطليعة ، شهر نوفمبر





فرقة مسرح الشباب





1_افتتاح العرض المسرحي "افراح القبة " علي المسرح العائم شهر يناير وفبراير





2_ اعادة العرض المسرحي " البخيل" على مسرح اوبرا ملك ، شهر يناير





3_اعادة العرض المسرحي "البخيل " علي مسرح الهناجر يوليو ضمن مبادرة "عودة الروح"





4_اعادة العرض المسرحي "البخيل " على مسرح اوبرا ملك ، شهر أغسطس





5_اعادة العرض المسرحي "أفراح القبة " علي المسرح العائم ، شهر اغسطس





5 _اعادة العرض المسرحي "أحوال شخصية "علي مسرح الهناجر اغسطس





6_اعادة العرض المسرحي "احوال شخصية "على مسرح اوبرا ملك ، شهر سبتمبر





7 _اعادة العرض المسرحى "افراح القبة " علي المسرح العائم بالمنيل ، شهر اكتوبر و نوفمبر، ديسمبر



