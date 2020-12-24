شريف عامر يكشف تفاصيل التحور الثالث لكورونا (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي شريف عامر، إن تحور فيروس كورونا الذي تم رصده في بريطانيا لديه قدرة انتشار أعلى 70% من قدرة الفيروس العادية.

وأَضاف "عامر"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على "إم بي سي مصر"، أن وزير الصحة البريطاني أعلن عن تحور ثالث لفيروس كورونا أتى من دولة جنوب إفريقيا.

وذكر الإعلامي، أن تحور جنوب إفريقيا مختلف عن تحور بريطانيا، موضحًا أن المستشارة الصحية الرئيسية في بريطانيا أكدت أنهم ما زالوا يبحثون تحور جنوب إفريقيا، وأنه لا يوجد ما يمنع تفاعل اللقاح مع هذا التحور، مشددا على غسل الأيدي والتهوية وارتداء الكمامة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و7209 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا غسل الأيدي تحور كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

أوباما يقترب من الأهلي بمساعدة كهربا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة نارية فى دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يُطالب زيادة عقده من أجل التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تُفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة بشأن اللقاحات المنتظرة (فيديو)

المصل واللقاح يُحذر: إصابات الموجة الثانية لكورونا "أشد"

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن اختلاف كورونا في مصر عن العالم (فيديو)

استشاري في لندن: لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح كورونا على السلالة الجديدة

"الصحة" تحذر: فيروس كورونا قابل للتحور بشكل غير متوقع (فيديو)

طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية: التغير الحادث في فيروس كورونا خارجي ولا يؤثر على المادة الجينية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

12:22 ص

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

12:41 ص

الكشف عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع فرجاني ساسي

01:08 ص

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن