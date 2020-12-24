أوباما يقترب من الأهلي بمساعدة كهربا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يرغب مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب ما أوضح الإعلامي إسلام صادق.

وأكد أن الأهلي يتواصل مع أوباما من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محمود كهربا لاعب الأحمر يتوسط من أجل انتقال أوباما إلى الأهلي.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعقد جلسة معه من أجل معرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر.

وأوضح أن كهربا يجري محاولاته لاقناع أوباما بفكرة اللعب معه في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في المقابل اللاعب يماطل في تجديد عقده مع نادي الزمالك.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

منذ ساعة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الهجومية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الزمالك يُطالب زيادة عقده من أجل التجديد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

نجم أستون فيلا مطلوب في ليفربول

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. إصابات كوورنا تتجاوز الـ900 والوفيات تزيد (بيان رسمي)

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

01:50 م

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

12:41 ص

نجم الزمالك يُطالب زيادة عقده من أجل التجديد

11:58 م

العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن