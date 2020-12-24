ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

تنطلق الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي.





بينما يواجه نادي تشيلسي نظيره أرسنال ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد.





وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:





1- ليفربول برصيد 31 نقطة

2- ليستر سيتي 27 نقطة

3- مانشستر يونايتد 26 نقطة

4- ايفرتون برصيد 26 نقطة

5- توتنهام 25 نقطة

6- تشيلسي 25 نقطة

7- ساوثهامبتون 24 نقطة

8- مانشستر سيتي 23 نقطة

9- أستون فيلا 22 نقطة

10- وست هام 21 نقطة

11- ولفرهامبتون 20 نقطة

12- نيوكاسل 18 نقطة

13- كريستال بالاس 18 نقطة

14- ليدز يونايتد 17 نقطة

15- آرسنال 14 نقطة

16- بيرنلي 13 نقاط

17- برايتون 12 نقطة

18- فولهام 10 نقاط

19- ويست بروميتش البيون 7 نقاط