ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
علي ماهر حلمي
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تنطلق الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي.
بينما يواجه نادي تشيلسي نظيره أرسنال ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد.
وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- ليفربول برصيد 31 نقطة
2- ليستر سيتي 27 نقطة
3- مانشستر يونايتد 26 نقطة
4- ايفرتون برصيد 26 نقطة
5- توتنهام 25 نقطة
6- تشيلسي 25 نقطة
7- ساوثهامبتون 24 نقطة
8- مانشستر سيتي 23 نقطة
9- أستون فيلا 22 نقطة
10- وست هام 21 نقطة
11- ولفرهامبتون 20 نقطة
12- نيوكاسل 18 نقطة
13- كريستال بالاس 18 نقطة
14- ليدز يونايتد 17 نقطة
15- آرسنال 14 نقطة
16- بيرنلي 13 نقاط
17- برايتون 12 نقطة
18- فولهام 10 نقاط
19- ويست بروميتش البيون 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد برصيد نقطتين