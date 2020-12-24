وزير المالية لحديث القاهرة : إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه لكن مصروفاتنا تريليون و770 مليار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاصلاح الاقتصادى عملية مستمرة، فما قمنا به من اصلاحات، له آثار سلبية، ولم نكن وقتها أمامنا سوى هذا الطريق، فنحن "أكلنا الاحتياط النقدى بعد 2011"، فمن السهل أن ينتقد أى شخص المسئول وهو خارج كرسى المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومى، وامن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول.




وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، ولكن ما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه فى سنوات طويلة، وسنواصل مسيرتنا، لأن قضيتنا الكبيرة، خلق فرص عمل، ونحسن مستوى معيشتنا، مع أخذ فى الاعتبار أننا نزيد 2.5 مليون فى العام، فأفضل وزير مالية فى العالم لن يستطيع  التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون فى العام.




وتابع معيط،أحد عناصر الفقر  بسبب الزيادة السكانية، فعلينا أن ننمو بـ 8 %، أى افتتاح مشروعات كل عام، حتى نوفر الوظائف فرص العمل.





واستطرد، ننشر الموازنة، ولدينا استعداد لتوضيح كل محاور الموازنة، لكن السؤال، هل تستطيع الايرادات تحقق للمواطنين ما يريدوه، فنحن نحقق تريلون و250 مليار جنيه، وانفاقنا تريلليون و770 مليار ، والعجز سيكون 400 مليار، وهو أقل من العام الماضى، فالباب الأول فى الموازنة هو للأجور ويبلغ 335 مليار ، والباب الثانى للسلع والخدمات 110 مليار، والباب الثالث لخدمة الدين 566 مليار، والباب الرابع للدعم، 333 مليار ، والباب الخامس الأمن القومى، 120 مليار، والباب السادس هو الااستثمارات بقيمة 235 مليار.

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