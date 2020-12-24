وزير المالية لحديث القاهرة : إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه لكن مصروفاتنا تريليون و770 مليار









قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاصلاح الاقتصادى عملية مستمرة، فما قمنا به من اصلاحات، له آثار سلبية، ولم نكن وقتها أمامنا سوى هذا الطريق، فنحن "أكلنا الاحتياط النقدى بعد 2011"، فمن السهل أن ينتقد أى شخص المسئول وهو خارج كرسى المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومى، وامن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول.

















وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، ولكن ما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه فى سنوات طويلة، وسنواصل مسيرتنا، لأن قضيتنا الكبيرة، خلق فرص عمل، ونحسن مستوى معيشتنا، مع أخذ فى الاعتبار أننا نزيد 2.5 مليون فى العام، فأفضل وزير مالية فى العالم لن يستطيع التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون فى العام.

















وتابع معيط،أحد عناصر الفقر بسبب الزيادة السكانية، فعلينا أن ننمو بـ 8 %، أى افتتاح مشروعات كل عام، حتى نوفر الوظائف فرص العمل.



















