محافظ الغربية: "الأتوبيسات" المزدحمة وسيلة لنقل كورونا وليس الركاب (فيديو)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن بعض المواطنين لديهم لا مبالاة من جائحة كورونا، ولا يردعهم الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة، معقبًا: "ممكن واحد غير مسؤول ينشر العدوة بين عدد كبير من المواطنين".





وتابع "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن المقاهي والكافيهات مصدر كبير لنقل العدوة إذا لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن فوجئ بفتح مقهى تم اغلاقه من خلال باب خلفي، فقام بأغلاقه مرة اخرى.



