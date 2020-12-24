الحكومة: نجاح حزمة القرارات التي طبقت في الموجة الأولى لمواجهة كورونا (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة التي طبقت من قبل ثبت نجاحها في التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا، ووازنت بين الاقتصاد بأنهم لم يقوموا بغلق كامل، وبين صحة المواطنين.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيكون هناك إجراءات جديدة خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل.





وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يناقش حركة الطيران، معلقًا: "قرارات الدول بخصوص الطيران يغل يد الدولة في هذا الملف؛ لأنه يتحكم به طرفين وليس مصر فقط".





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.



