ميلان يقهر لاتسيو ويعود لصدارة الدوري الإيطالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على لاتسيو يوم الأربعاء في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتقى ميلان إلى الصدارة برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود إنتر، الذي تغلب 2 - 1 على مضيفه فيرونا في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.


وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز روما على ضيفه كالياري 3 - 2، وساسولو على مضيفه سامبدوريا بنفس النتيجة، وجنوه على مضيفه سبيزيا 2 - 1، وبينيفينتو على مضيفه أودينيزي 2 - صفر، فيما تعادل بولونيا مع ضيفه أتالانتا 2 - 2، ونابولي مع ضيفه تورينو 1 - 1.

وعلى ملعب (سان سيرو)، بادر ميلان بتسجيل هدف مبكر عبر نجمه الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف التركي هاكن تشالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

واستغل لاتسيو حالة الهدوء التي طغت على أداء ميلان، ليحرز لويس ألبيرتو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28 من متابعة لركلة جزاء أهدرها تشيرو إيموبيلي، الذي أحرز هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 59.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 2 - 2، أحرز الفرنسي تيو هيرنانديز هدف الفوز الثمين لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسيب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليكبد لاتسيو خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن.

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