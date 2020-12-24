متحدث الوزراء: تنفيذ عقوبات مخالفات "رأس السنة" بصرامة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كل احتفالات رأس السنة ممنوعة سواء في مكان مغلق أو مكان مفتوح، متابعًا: "حظر إقامة أي احتفالات لرأس السنة بقرار من مجلس الوزراء".





وشدد "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، على أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بكل صرامة، مؤكدًا أنه الوضع لا يحتمل أن تكون هناك احتفالات وتجمعات.





وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة القانونية لبحث آلية تطبيق الغرامة الفورية اجتمعت اليوم وانتهت إلى تصور مبدئي سيتم عرضه مطلع الأسبوع المقبل على لجنة إدارة الأزمة.



