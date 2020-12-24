"هاملت بالمقلوب" يجمع مازن الغرباوي وسامح مهران علي مسرح السلام









طرح المخرج مازن الغرباوي البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير د. سامح مهران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك استعدادا لافتتاح العرض قريبا على خشبة مسرح السلام.

















أكد "الغرباوي" أن العمل تم كتابته بحرفية شديدة على يد د. سامح مهران، وجارى اختيار أبطال العمل، الذين سوف يكونوا مجموعة متميزة من النجوم و شباب الفنانين.













مشيرا إلى أن العرض سيكون مفاجأة كبيرة لرواد الوسط المسرحى، ولن يقل قيمة عن ما قدمه من قبل من عروض مسرحية حققت نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيرى.













ومن جانبه علق د. سامح مهران عن هذا اللقاء قائلا:" قريباً تلاقى الأجيال فى المسرح ؛وهو ما يجب أن يكون".