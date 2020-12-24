مجدي الحسيني: مساج الثعابين والفوطة النارية له خطورة كبيرة على الإنسان (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
مجدي الحسيني
مجدي الحسيني
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مجدي الحسيني، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق سابقًا، إن الحديث على وجود مساج بالنار أو الثعابين امر غير صحيح علميًا، وبه خطورة كبيرة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحديث على ان المساج بالنار يعالج آلام العظيم والرطوبة أمر غير صحيح.

وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، ان استخدام الثعابين في المساج أمر غير صحي أو علمي تمامًا، معقبًا: "ممكن نستخدم الثعابين في السيرك، لكن في المساج فدا أمر غريب تمامً" 

ولفت إلى أن البعض قد يموت من خلال مشاهدته للثعبان، والحديث على أن المساج بالثعابين أمر غير مذكور في أي مرجع علمي في كافة دول العالم المتقدمة. 

وأشار إلى أن الفوطة النارية تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن علاج الظهر من خلال التدفئة امر ممكن من خلال الكثير من الطرق وليس من خلال الفوطة النارية 

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وائل الإبراشي بوابة الفجر القناة الأولى الفجر

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