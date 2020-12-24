مانشستر يونايتد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أكمل فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم.





وتغلب مانشستر يونايتد 1 - صفر على مضيفه إيفرتون، فيما تغلب توتنهام 3 - 1 على مضيفه ستوك سيتي يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.









على ملعب (جوديسون بارك)، تقمص النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 88.



