التعليم العالي: لدينا 115 مستشفى.. ونسبة إشغال كورونا لا تتجاوز 20%

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى فيروس كورونا.





وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا 115 مستشفى جامعية تحت إشراف الوزارة، وتم تخصيص بعضها لاستقبال مرضى كورونا".





وأضاف أنه لا يوجد كثافات داخل المستشفيات، وأن نسبة الكثافة في الأقسام الداخلية للمستفيات لا تتجاوز الـ20%، وأن حوالي 80% من المصابين بفيروس كورونا إصابتهم خفيفة ويتم عزلهم بالمنازل.



