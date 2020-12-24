أوناجم يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في الرحيل عن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويبحث أوناجم عن عروض خارجية من الخليج للرحيل عن صفوف فريق الزمالك الكروي الأول، في فترة انتقالات يناير المقبلة.

يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي إسلام صادق، والذي أشار إلى أن أوناجم كلف وكيل أعماله كريم البولق، بالبحث عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وأشار صادق في برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن أوناجم كان قد تقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات متأخرة له بقيمة 500 ألف يورو، ولكن تم حل الأمر بشكل ودي.

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