ماذا لو اختفت "بسنت"؟.. ريهام سعيد تعلق على فيديوهات الطفل محمد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
كـسـاب أحـمـد
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سلطت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، أزمة الطفل محمد صاحب الست سنوات الذي تصدر تريند السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حبه لطفة أخرى تدعى بسنت.

وقالت "سعيد"، إن هناك فرق كبير بين تنمية مواهب الأطفال، واستغلالهم في فيديوهات خارجة، بهدف التربح، والمشكلة الحقيقة أن الأمر شهد فيديو كليب، يتضمن كلام خارج، مشيرة إلى أن ووالده اعترف أن ما قام به نجله يمثل مشكلة كبيرة.

وذكرت أن كثيرون من الآباء والأمهات يصورون فيديوهات مختلفة لأولادهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تكون خارجة، وذلك الأمر في مصر أو خارج مصر، مستطردة: "الطفل لديه صديقه بالحضانة، وبيحب يلعب معاها، ويهديها بطاطس وشيكولاته، أما الكلمات المتعلقة بالخيانة في الفيديو الطفل عرفها من الإعلام".

وواصلت: "السؤال الآن، كيف ترسخ لدى الطفل فكرة الفيديوهات.. وماذا لو اختفت بسنت؟.. هل الواقع النفسى على الطفل محمد سيكون طبيعيًا".

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