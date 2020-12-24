شاهد.. الطفل محمد حديث "السوشيال ميديا" يبهر ريهام سعيد بخفة دمه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
الطفل محمد
الطفل محمد
كـسـاب أحـمـد
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كشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:" بسنت بتحبني وقصة حبي ليها حقيقية وهي معايا فى الحضانة".

وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار": "قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لبسنت.. وكنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو عشان يبعته لبسنت".

وأشار إلى ان بسنت زميلته في الدرس، ودائما يا يقدم لها الهدايا المختلفة، مثل البطاطس والشيكولاته،، مضيفًا:"قلت لبابا هات فلوس عشان أشتريلها هدايا، وفعلًا جبت ليها شيكولاته.. ولو ما اشترتش ليها هدايا كتير مش هتحبنى"، مستطردًا:"بقول يابسنت أنا بحبك وبموت فيكى ومش بلاقي غيرك إنتى بس اللى بتيجى في دماغي لما بذاكر".

وأعرب والده عن حزنه من التعليقات التي طالته بعد فيديو ابنه الطفل محمد عن الطفلة بسنت، وقال: "محدش يقدر يصنع التريند، الواد ضحكني وصورته ونجح، ويمكن نجاحه شقا ليا أنا، وربنا بيعوضه يمكن عن طريق ابني".

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