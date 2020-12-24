شاهد.. الطفل محمد حديث "السوشيال ميديا" يبهر ريهام سعيد بخفة دمه

كشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:" بسنت بتحبني وقصة حبي ليها حقيقية وهي معايا فى الحضانة".





وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار": "قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لبسنت.. وكنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو عشان يبعته لبسنت".





وأشار إلى ان بسنت زميلته في الدرس، ودائما يا يقدم لها الهدايا المختلفة، مثل البطاطس والشيكولاته،، مضيفًا:"قلت لبابا هات فلوس عشان أشتريلها هدايا، وفعلًا جبت ليها شيكولاته.. ولو ما اشترتش ليها هدايا كتير مش هتحبنى"، مستطردًا:"بقول يابسنت أنا بحبك وبموت فيكى ومش بلاقي غيرك إنتى بس اللى بتيجى في دماغي لما بذاكر".



