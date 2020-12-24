وزير الصحة الأسبق: ديسمبر ويناير الأصعب في مواجهة كورونا (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن سرعة التفشي والانتشار هي الطبيعة السائدة للموجة الثانية لكورونا، مؤكدًا أن التباعد الاجتماعي له تأثير كبير على منع انتشار كورونا.

وأضاف "العدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن شهري ديسمبر ويناير وحتى منتصف فبراير هي فترات حرجة لانتشار الأمراض التنفسية، مؤكدًا أن ديسمبر ويناير الأصعب في مواجهة كورونا، متابعًا: "كورونا قد يبقى معنا سنوات بسبب تحور الفيروس".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن منحنى إصابات كورونا في تصاعد، وأكثر المحافظات إصابة هي محافظة القاهرة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مناشدة المواطنين بهذه المحافظات وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والاستفادة من مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

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