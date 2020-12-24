متحدث الوزراء: لا حدائق ولا تجمعات ولا احتفالات في ليلة رأس السنة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك أي تجمعات في الحدائق أو احتفالات بليلة رأس السنة سواء في الأندية أو الأماكن العامة.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد إن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات حول الوضع الوبائي غير الجهات الرسمية للدولة، منظمة الصحة العالمية، بسبب أن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.

وأكد أن المنظمة العالمية مطلعة على الوضع الصحي في مصر وأشادت بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي سيتحسن حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووارد أيضا أن يتطور الوضع، لافتا إلى أن أعداد الإصابات تضاعفت خلال أسبوعين بواقع 911 حالة اليوم.

ولفت إلى أن اللقاح الجديد يسهم في تقليل الأعراض لكنه لن يمنع الإصابة بكورونا لو لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاح يُقلل من وطأة الأعراض في الحالات المزمنة.

وعن مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قال إن لجنة الأزمات لم تناقش أي شيء فيما يتعلق بقرار الحظر قبل ذلك، موضحا أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل وهي التي ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول.

ونوه إلى أن قطاعي السياحة الطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا: «كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث، لا سيما أننا نواجه حاليا سلالة ثانية لكورونا».

وتابع أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات لدعم القطاع السياحي.

ونفى مناقشة أي إجراءات فيما يتعلق بالمدارس والجامعات خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشددا على أن الوضع في المدارس جيد جدا.

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