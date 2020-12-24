الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني الذي وصل مصر حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يقوموا بإجراء تحليلات على اللقاح الصيني حاليًا للتأكد منه بنسبة 100% قبل البدء في التطعيم.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم إجراء عينات عشوائية على لقاحات كورونا التي ستأتي لمصر قبل البدء في توزيعها على المواطنين.

وتابع: "نوجه رسالة حادة وقوية للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقاية"، لافتًا إلى أن الإجراءات الوقائية كانت جزء من حياة الشعب في الموجة الأولى لكورونا ولكن حدث تراخي، معلقًا: "الإجراءات الاحترازية هي التي ستحمينا".

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن منحنى إصابات كورونا في تصاعد، وأكثر المحافظات إصابة هي محافظة القاهرة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مناشدة المواطنين بهذه المحافظات وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والاستفادة من مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

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