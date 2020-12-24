"الصحة" تُفجر مفاجأة عن السلالة الجديدة لكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أمنية فوزي
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن على أن التحور الجديد لكورونا يؤثر على اللقاح، لافتًا إلى أن الفيروسات تتحور بشكل موسمي، وتحور الفيروس جزء من الوباء، وأن فيروس الإنفلونزا يتحور بشكل موسمي.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم التعرف على آلاف الأنماط لفيروس كورونا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لتحور كورونا، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت على مسئولية المواطن عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أنه يجب أن نأخذ دروس من إدارة الموجة الأولى لفيروس كورونا في التعامل مع الموجة الثانية الحالية، مشيرة إلى أن هناك 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم و42 حالة وفاة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان بأن منحنى إصابات كورونا في تصاعد، وأكثر المحافظات إصابة هي محافظة القاهرة، يليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مناشدة المواطنين بهذه المحافظات وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والاستفادة من مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالمجان.

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