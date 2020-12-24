أستاذ المناعة: "كورونا الأقرباء" الأكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
شيماء حسن
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قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، في تعليقه على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، إن كورونا الأقرباء هي أكثر أنواع الكورونا انتشارًا.

وأضاف "مصباح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بقينا نسمع كثير هذه الفترة عن إصابة شخص كان قبلها في تجمع عائلي وبالتالي يصبح السبب في إصابة عائلته كلها".

وتابع "مفيش داعي للقاءات خلال هذا التوقيت، ويجب الناس تأخذ بالها من نفسها حتى لا نضطر إلى التصعيد مرة أخرى، وبالنسبة لحملات التشكيك في اللقاح الصيني فهي غير مبررة ولا يجب الالتفات إليها".

وأشار إلى أن الصين قامت بتلقيح أكثر من مليون صيني بلقاح سينوفارم، وقامت بتوزيع اللقاح على أكثر من 100 دولة حول العالم، كما أن مصر كانت من الدول التي شاركت في التجربة من خلال 3 آلاف متطوع.

واستطرد أستاذ المناعة "نفسي الناس تبطل وبلاش السوشيل ميديا يكون وسيلة لاستقاء المعلومات وندخل في دور انكار، اللقاح آمن وفعال ولكن حتى الآن لا نستطيع تحديد آثاره على المدى البعيد".


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