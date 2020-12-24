الصحة: حالات الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارًا ولكنها أقل حدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم اكتسبوا خبرات كبيرة ولديهم دروس مستفادة مما رأوه في المواجة الأولى لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه رغم تزايد إصابات فيروس كورونا إلا أن حدة الأعراض أقل من الموجة الأولى، ونسبة الشفاء عالية.

وتابع: "لدينا أماكن كثيرة شاغرة بالمستشفيات، ويتم علاج الحالات الخفيفة في المنازل"، موضحًا أن طبيب المستشفى يقرر إذا كانت الحالة تحتاج إلى عزل في المستشفى أم عزل منزلي، متابعًا: "ليس لدينا أزمة في الأماكن بالمستشفيات".

واستكمل: "لدينا 4500 سرير رعاية مركزة، وجزء بسيط منهم مشغول بحالات كورونا، ولدينا 200 جهاز تنفس صناعي، وليس لدينا مشكلة في أسرة الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي"، مؤكدًا أن حالات الموجة الثانية لكورونا أكثر انتشارًا ولكنها أقل حدة.

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