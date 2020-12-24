متحدث الوزراء: حظر كل مظاهر الاحتفالات في ليلة رأس السنة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة السياحة والآثار تقوم بتشديد الرقابة على الفنادق لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عقوبات صارمة ضد أن فندق يخالف الإجراءات أو يقيم احتفالية، والعقوبة ستكن سحب ترخيص هذا الفندق.



