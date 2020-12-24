متحدث الوزراء: حظر كل مظاهر الاحتفالات في ليلة رأس السنة
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة السياحة والآثار تقوم بتشديد الرقابة على الفنادق لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عقوبات صارمة ضد أن فندق يخالف الإجراءات أو يقيم احتفالية، والعقوبة ستكن سحب ترخيص هذا الفندق.
وأكد أن قرار حظر إقامة احتفالات رأس السنة يطبق على كل الأماكن سواء أماكن مغلقة أو في الهواء الطلق، مشددًا على أن كل المظاهر الاحتفالية التي تشهد تجمعات محظورة في ليلة رأس السنة.
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