وزير المالية: إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، فما قمنا به من إصلاحات، له آثار سلبية، ولم يكن وقتها أمامنا سوى هذا الطريق، فنحن "أكلنا الاحتياط النقدي بعد 2011"، فمن السهل أن ينتقد أي شخص المسؤول وهو خارج كرسي المسؤولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومي، وأمن الناس في الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول.





وأضاف "معيط"، خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، أن ما قامت به الدولة، لم يحدث في يوم، ولكن ما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه في سنوات طويلة، وسنواصل مسيرتنا، لأن قضيتنا الكبيرة، ونرغب فيي خلق فرص عمل، ونحسن مستوى معيشتنا، مع الأخذ في الاعتبار أننا نزيد بمعدل 2.5 مليون في العام، فأفضل وزير مالية في العالم لن يستطيع التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون في العام.



