وزير المالية: إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:17 ص
محمد معيط
محمد معيط
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، فما قمنا به من إصلاحات، له آثار سلبية، ولم يكن وقتها أمامنا سوى هذا الطريق، فنحن "أكلنا الاحتياط النقدي بعد 2011"، فمن السهل أن ينتقد أي شخص المسؤول وهو خارج كرسي المسؤولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومي، وأمن الناس في الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول.

وأضاف "معيط"، خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، أن ما قامت به الدولة، لم يحدث في يوم، ولكن ما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه في سنوات طويلة، وسنواصل مسيرتنا، لأن قضيتنا الكبيرة، ونرغب فيي خلق فرص عمل، ونحسن مستوى معيشتنا، مع الأخذ في الاعتبار أننا نزيد بمعدل 2.5 مليون في العام، فأفضل وزير مالية في العالم لن يستطيع التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون في العام.

وتابع وزير المالية: أحد عناصر الفقر بسبب الزيادة السكانية، فعلينا أن ننمو بـ 8 %، أى افتتاح مشروعات كل عام، حتى نوفر الوظائف فرص العمل، ونحن ننشر الموازنة، ولدينا استعداد لتوضيح كل محاور الموازنة، لكن السؤال: هل تستطيع الايرادات تحقق للمواطنين ما يريدونه؟ فنحن نحقق تريلون و250 مليار جنيه، وإنفاقنا تريلليون و770 مليار، والعجز سيكون 400 مليار، وهو أقل من العام الماضي، فالباب الأول في الموازنة هو للأجور ويبلغ 335 مليار، والباب الثاني للسلع والخدمات 110 مليار، والباب الثالث لخدمة الدين 566 مليار، والباب الرابع للدعم، 333 مليار، والباب الخامس الأمن القومي، 120 مليار، والباب السادس هو الاستثمارات بقيمة 235 مليار.

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