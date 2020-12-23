نجم أستون فيلا مطلوب في ليفربول

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن مسئولي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سيحاولون التعاقد مع الإنجليزي جاك جريليتش نجم وقائد أستون فيلا في فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول سيواجه منافسة مع كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جريليتش يقدم موسم ممتاز مع أستون فيلا، حيث شارك حتى الآن في 13 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

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محمد صلاح ليفربول صلاح أستون فيلا

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