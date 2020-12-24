متحدث الوزراء: تحصيل غرامة عدم ارتداء الكماة بشكل فوري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة القانونية المعنية بتطبيق الغرامات على المخالفين لتطبيق الاجراءات الاحترازية، ستقوم بتحصيل الغرامات بشكل فوري، بدلًا من اعداد محضر، واحالة المخالفين للنيابة، ومن ثم تقوم المحكمة بتغريم المخالف.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن طول فترة تحصيل الغرامية أوحى للناس بأن الغرامة غير محصلة، ولذلك سيتم تطبيق الغرامة بشكل فوري على أي مواطن لا يطبق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة. 

ولفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن تحصيل الغرامة بشكل فوري لن يكون بالحد الأقصى الذي يقدر بـ4 آلاف جنيه، معقبًا: "الدفع الفوري للغرامة سواء 50 جنيهًا أو 100 سيكون له أثر كبير على التزام المواتين بالإجراءات الاحترازية".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و7209 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


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