ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا غاليًا، حيث حقق الفوز الخامس له على التوالي وتغلب على ضيفه غرناطه 2-0 اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع سلتا فيغو 1-1.







وحسم ريال مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو في الدقيقة 57 وكريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.







وأوقف خيتافي انتصارات ضيفه سلتا فيغو، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالدوري، وتعادل معه 1-1.



وتقدم خيتافي بهدف مبكر حمل توقيع داميان سواريز في الدقيقة السابعة، فيما تعادل ياجو أسباس لسلتا فيغو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك مجدداً، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة التعادل.



بتلك النتيجة، بات سلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، كما رفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.