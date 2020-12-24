نادر سعد: 42% نسبة الإشغال على أجهزة التنفس في مستشفيات العزل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدد المستشفيات التي تعمل الآن وصل لذروة الموجة الاولى، وتعمل الآن 363 مستشفى بنسبة اشغال لأجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، وهذه رقم مقلق.





وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن زيادة إصابات كورونا إذا أستمرت، فهذا سيؤدي إلى الوضع الذي حصل في الموجة الاولى من وجود استغاثات للدخول إلى المستشفيات وخلافه.





وأضاف أن لجنة الأزمات الأسبوع المقبل ستقيم الوضع فيما يخص زيادة إصابات كورونا، وحالات الإغلاق في الدول المحيطة، والوضع بشكل كامل، تمهيدًا لاتخذا القرارات التي تتناسب مع الحدث.



