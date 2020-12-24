متحدث الوزراء: وصلنا لضعف الإصابات التي كانت منذ أسبوعين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة سواء كان هذه الاحتفال في القاعات أو الفنادق او الساحات المفتوحة، والجهات المختلفة ستقوم بتنفيذ هذا القرار.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن حفلات رأس السنة ألغيت تمامًا سواء بضوابط أو لا، معقبًا: "نحن في وقت لا يسمح بإقامة هذه الاحتفالات،..خلينا واقعين مفيش جهة هتنظم الاحتفالات بضوابط صحية".



