متحدث الوزراء: وصلنا لضعف الإصابات التي كانت منذ أسبوعين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:26 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة سواء كان هذه الاحتفال في القاعات أو الفنادق او الساحات المفتوحة، والجهات المختلفة ستقوم بتنفيذ هذا القرار.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن حفلات رأس السنة ألغيت تمامًا سواء بضوابط أو لا، معقبًا: "نحن في وقت لا يسمح بإقامة هذه الاحتفالات،..خلينا واقعين مفيش جهة هتنظم الاحتفالات بضوابط صحية".

ولفت إلى أن أصابات كورننا الجديد وصلت لـ 911 حالة، والوفيات وصلت لـ42 وفاة، مشيرًا إلى أن هذا العداد هو ضعف الإصابات التي حدثت منذ أسبوعين، ومن الوارد ان تضاعف الإصابات مرة أخرى خلال أسبوع. 

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نادر سعد فيروس كورونا الحكومة إصابات

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