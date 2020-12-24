وزير المالية: سددنا 245 ونصف مليار جنيه لصندوق المعاشات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
محمد معيط
محمد معيط
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إيرادتنا من الضرائب والجمارك، وقناة السويس وشركات قطاع الأعمال والقابضة، والهيئات الاقتصادية، والرسوم الأخرى، مثل التنمية والموارد، فدائما هناك فجوة بين ما نصرف وبين الواردات.

وأضاف "معيط"، خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، تحديد العجز، بناء على خطة الدولة التى تخفض عجزها، فمنذ 5 سنوات عجزنا وصل 17 %، بينما العام الماضى وصل العجز 7.9 %، وهو رقم جيد، وكانت خطتنا فى عام 2021، نكون أقل من 5%.

وتابع وزير المالية: "الاصلاح الاقتصادي هو السبب فى تقليل نسبة العجز فى الموازنة، فتم تقليل الدعم فى البترول والكهرباء، وأيضا فرضنا ضريبة القمة المضافة، وهذا العام، سنعطي صناديق المعاشات 170 مليار جنيه، والعام المقبل 182 مليار جنيه".

واستطرد: "حينما قمنا بالاصلاح، دخلنا فى ملفات شائكة عبر 50 سنة، ثمل التأمينات والمعاشات، وفى 18 شهر، حولنا لصناديق التأمينات والمعاشات 245 ونصف مليار، لأن وضعنا أفضل".

وعن تعظيم الإيرادات، قال معيط: "دخلنا مرحلة أن هيكل الموازنة أصبح ينفق جيدا، فهناك حوالى 90 مليار دعم العيش، ودعم الصحة وصناديق المعاشات وأنبوبة البوتاجاز، يعطينا 333 مليار جنيه".

أما بالنسبة للتأمين الصحي الشامل، فقال: "هناك قناعة تامة بحقوق الانسان فى التعليم والصحة، ومهما قمنا باستثمارات بدون تنمية البشر لن تصلح، ولكن العقبة أمامنا الأجوز وغيرها من الأولويات، فأسعار الفائدة قلت، حينما سيطرنا على التضخم، وإيراداتنا أكثر من مصروفاتنا بـ 105 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن قبل الكورونا، لم يكن هناك أزمة فى الدولارات، والبنوك كان لديها فائض فى العملة الصعبة، فنحن نجتهد ونخلص فى عملنا، باعتراف سفراء دول كبرى، فأنا اعمل من 7 صباحا وحتى 11 مساء، حتى أعثر على حلول للكثير من المشاكل، لأننا نتعامل مع شعب وقيادة سياسية، وأزمات نديرها، فالوزارة لديها فريق يصنع القرار.

واختتم: "نتحدث في الاجتماعات كمواطنين قبل أن نكون مسئولين، ويكون لدينا إحساس برد فعل المواطن، فالطبيب الذي يقوم بجراحة لمواطن يسمع صرخاته، ولكنه يواصل فى الجراحة حتى يعالجه".

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