وزير الحج والعمرة يستقبل مدير معهد الإدارة العامة
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:09 م
الفجر السعودي
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي مدير عام معهد الادارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من
الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتطوير
الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتدريب العاملين في قطاع الحج والعمرة، في حين
استعرضت الوزارة الجهود المقدمة لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين.
من جهته أشاد معالي مدير عام المعهد
بالبرامج والخدمات التي قدمتها الوزارة عبر استخدامها لأحدث التقنيات لتسهيل أداء
مناسك العمرة والزيارة.
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