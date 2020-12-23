وزير الصحة الأسبق: الموجة الثانية لكورونا مستمرة شهرين آخرين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن إصابات كورونا أكبر من التي يعلن عنها يوميًا بسبب المعزولين في المنازل، لافتًا إلى أن الوزارة تسجل من قاموا بعمل فحوصات وتحاليل له.

وتابع "العدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "نحن في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي يعاني منها العديد من البلدان"، لافتًا إلى أن بوادر الموجة الثانية بدأت منذ شهر ونصف ومستمرة شهرين آخرين.

وأضاف أن السلالة الجديدة هي طبيعة خاصة بالفيروسات، السلالة القديمة ما زالت موجودة ولكن قد يكون حدث بها تحورًا وهذا شيء طبيعي، منوهًا بأن تحور الفيروسات يكون كل عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، وهذه هي طبيعة الفيروسات.

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