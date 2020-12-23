أول تعليق للحاجة سعدية على الحكم بالمؤيد على 3 متهمين في قضية العمرة المزيفة

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علقت السيدة سعدية عبد السلام، سيدة العمرة المزيفة، على الحكم بالمؤبد لـ3 متهمين في قضية العمرة المزيفة، قائلة: "الحمد لله أنا في حالة رضا كاملة، واقعة القبض علي بسبب وجود مخدرات في حقيبتي لم تذهب عن بالي أبدًا، الحمد لله على ظهور الحقيقة، البركة في الدولة ومؤسساتها".



وتابعت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، انه لم تكن تصدق أمكانية الإفراج عنها بعد القبض عليها في المملكة العربية السعودية بتهمة الاتجار، ولم تصدق أبدًا فكرة قيام أحد الاشخاص بتحمل تكاليف العمرة الخاص بها، لكي يتاجر في المخدرات.



وأضاف أنها عندما ذهبت إلى المحكمة للتحقيق معها في هذه الواقعة احتفوا بها بقدر كبير للغاية، مشيرة غلى انه لا تعلم الشخص الذي قام بإعطائها حقيقة المخدرات، وتحمل تكلفة العمرة على الإطلاق.

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قضت محكمة جنايات المنصورة بالمؤبد للمتهمين في قضية الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة.



وتعود أحداث القضية منذ عام 2018، بعد قيام أحد الأشخاص، بتقديم عمرة مجانية، لحاجة السعدية عبد السلام حماد 75 سنة، وقام باستغلالها وأعطاها حقيبة مليئة بالحبوب المخدرة دون علمها.



وقام أحد شباب قرية درين يدعى "عبد الله المنزلاوى"، يعمل جزارا، يبلغها باختيارها لأداء مناسك العمرة، التي تبرع بها رجل أعمال، وفاءً لنذره، بعد شفاء ابنه من مرض خطير، حيث يتحمل تكلفة أداء العمرة لـ 10 أشخاص، دون تحمل أحد منهم لأى تكاليف مالية، مطالبًا إياها بضرورة إحضار الأوراق المطلوبة، وجواز سفرها، لإنهاء اجراءات سفرها والحصول على تأشيرة العمرة.



وتم إلقاء القبض على الحاجة سعدية عقب وصولها لمطار ينبع، وبحوزتها كمية الحبوب المخدرة، وكشفت التحريات عقب ذلك بقيام أحد الأشخاص بحملها معها لتوصيلها لأحد الأشخاص، وسوف يستلمها منها بالمطار.



وتمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى وأحد أفراد العصابة، المكونة من خمسة أشخاص، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، مما دفع السلطات السعودية لإخراج الحاجة سعدية من محبسها، بعد إرسال وزارة الخارجية المصرية ملف كامل بالقضية فى مصر إلى سلطات التحقيق السعودية لضم المتهم الرئيسى للقضية.



وروت الحاجة سعدية، تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، واتهمت صاحب العمرة المزيفة، بأنه من قام بإعطائها حقيبة المخدرات لتسليمها لأحد الاشخاص بالمملكة العربية السعودية دون أن تعلم ما بها، وتم الفداء القبض عليها داخل الأراضي السعودية، بتهمة جلب مخدرات.



وقالت الحاجة سعدية: "على الرغم من أن السلطات السعودية كانت تعاملنى بكل أدب واحترام، إلا أننى كنت أشعر بالغربة والتعب وتراب مصر غالى أوى، وأشكر كل من وقف بجوارى فى محنتى، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أبناء مصر".



يذكر بأن النائب العام السعودى قام بإرسال ملف من القضية وتم تسليمة القنصل العام بمصر، والذى قام بتسليمة لوزارة العدل وتم وضعه فى القضية.





