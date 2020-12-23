وزيرة الصناعة: نستهدف تحويل 150 ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.. و"الملاكي" ضمن منظومة الإحلال

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كشفت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التفاصيل المتعلقة بتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي أو إحلال السيارة القديمة بأخرى جديدة.



وقالت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن التحويل يتم مقابل مبلغ من 8 آلاف إلى 12 آلف ولا يقوم المواطن بدفعها مقدمًا.



وأضافت أن هذا المبلغ يتم دفعه في صورة قرض لصاحب السيارة يتم تسديده في كل مرة يقوم بها الشخص بتمويل السيارة عن طريق أخذ جزء من فاتورة التمويل.



وأشارت إلى أنه حتى الآن تم تحويل 18 ألف سيارة، موضحة أن هناك استهداف لتحويل 150 ألف سيارة على مدار ثلاث سنوات.



وفيما يتحول بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة أنه تم رصد مليار و200 ألف للتحويل، لافتة إلى أن التحويل سيكون بسيارات مزدوجة الوقود تعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين.



وأكدت أن السيارات الملاكي من ضمن منظومة إحلال وتجديد السيارات المتهالكة، متابعة أن فترة السداد تصل إلى عشر سنوات والفائدة لن تتجاوز الـ3%، لافتة إلى أن مقابل تخريد السيارة سيختلف حسب نوع وموديل كل سيارة.

