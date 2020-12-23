الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الهجومية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل مسئولو نادي الزمالك، فى مفاوضات مع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتنافس الأهلي مع نظيره الزمالك، على ضم والتر بواليا، من أجل تدعيم صفوف الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعرض مسئولو الزمالك على نادي الجونة رحيل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى دفع مقابل مادي من أجل الحصول على خدمات والتر بواليا.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مهاجم مميز تحسبًا لرحيل مصطفى محمد، والذي يسعى لخوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة.

وظهر بواليا بمستويات مميزة مع الجونة في الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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