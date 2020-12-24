سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس 23-11-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر صرف الدولار 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في البنك المصري الخليجي، وفي البنك الأهلي اليوناني 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وببنك عودة سجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع،  وهي نفس المستويات التى سجلها في تعاملات كلا من  البنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول.


وعلى صعيد بنك مصر إيران سجل سعر صرف الدولار  15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى استقر عندها في بنوك  التعمير والإسكان وبنك الأسكندرية.

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