مصرع طفل دهسًا تحت عجلات قطار الزقازيق المنصورة في الدقهلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي طفل في العقد الأول من عمره دهسا تحت عجلا قطار الزقازيق المنصورة أمام ورشة سمكرة السيارات الخاصة بوالدة والتي تقع امام شريط القطر بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية.


تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع تلميذ دهسا تحت عجلات قطار الزقاظيق المنصورة.

وكان استقبل مستشفي السنبلاوين العام الطفل أدم محمد عبدالمولی 7سنوات تلميذ، ومقيم طرق أسرته بقرية " طماى الزهايرة " دائرة مركز السنبلاوين مصابا بكر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء حادث قطار ) وتوفي عقب وصوله

بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال والده محمد عبدالمولی غازی 42 سنه سمكري سيارات، ومقيم بذات القرية
قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام الورشة محل عمله أمام شريط السكة الحديد بېندر السنبلاوين إصطدم به القطار رقم (341 ركاب ) المتجه من الزقازيق إلى المنصورة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته - ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة أفادت بعدم وجود ثمة تجاوزات، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كدمات وكسور متعددة بالرأس ويرجح أن سبب الوفاة نتيجة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۱۹۹۵ اداري مركز السنيلاوين لسنة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن " وسلم لذويه.


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