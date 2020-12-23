توك شو توك شو عاجل.. ترامب يُعطل موازنة الدفاع الأمريكية باستخدام الفيتو الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:51 م أمنية فوزي Advertisements Advertisements كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بتعطيل موازنة الدفاع الأمريكية باستخدام الفيتو. أخبار تهمك عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب منذ حوالي 8 ساعات خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الهجومية منذ أقل من ساعة 6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها منذ حوالي 10 ساعة وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة منذ حوالي 22 ساعة مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى منذ حوالي 7 ساعات بعد تأجيل القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة منذ أقل من ساعتين ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي منذ يوم رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل منذ حوالي 12 ساعة مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي منذ حوالي 7 ساعات العين الإماراتي يخطط لضم نجمي الزمالك منذ ساعتين و 25 دقيقة خطأ إداري يحرم تلا من نقطة التعادل أمام بلبيس بالقسم الثالث (صورة) منذ أقل من ساعتين الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يكشف عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم سيرينو منذ ساعتين و 53 دقيقة تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية منذ يوم التفاصيل الكاملة.. شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك منذ حوالي 3 ساعات