"التمثيل التجاري" يكشف عن تكلفة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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 قال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن تكلفة إنشاء الجناح المصري المقام على مساحة ألف متر، بمعرض "اكسبو دبي 2020" والمزمع عقده في مطلع أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 بلغت 750 مليون جنيه.


وأضاف أحمد مغاوري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات، اليوم الأربعاء، أن الجناح يقع بمنطقة الفرص بجوار دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات، لافتا إلى أن المشاركة في المعارض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح مغاوري، أنه تم تغيير التصميمات الخاصة بالمعرض لتتلاءم مع رؤية مصر الحالية والمستقبلية في منظومة التكامل العالمي.

وذكر، أنه تم الانتهاء من حصر الفاعليات الاقتصادية والسياحية والثقافية التى سيضمها المعرض، وأنه جار حاليا حصر فاعليات التى ستقدمها وزارتي "النقل" والأوقاف" في الحدث العالمي.

ولفت، إلى أن الجناح المصري سيشمل فاعليات داخل الجناح وخارجها وستضم الفاعليات الاقتصادية عقد ندوات للتعريف بمصر كواجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية، بالإضافة إلى المشاريع القومية التى تقوم بها كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية بين الحكومة ورجال الأعمال المصريين ونظائرهم من مختلف دول العالم.

وأشار مغاوري، إلى أن مصر تستهدف عقد من ألف إلى 5 آلاف لقاء، والتي ستركز على المبادرات التى قامت بها مصر في مختلف مناحي التنمية والتى تضم المراة والصحة وذوي الهمم، كما ستكون فرصة للتنسيق الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية.

وذكر، أن التمثيل التجاري سيسعى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة مصر للطيران لجذب مليون سائح لمصر في النصف الثاني من المعرض والذى يمتد حتى نهاية عام 2021، بمتوسط عائد يبلغ نحو 4 ملايين جنيه.

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