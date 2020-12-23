عاجل.. إصابة 11 شخص في حادث سير بالمنيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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أصيب مساء اليوم الأربعاء، 11 شخص بينهم رجال أمن، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة "لوري"، وميكروباص "أجرة"، بالطريق الصحراوي الشرقي في زمام مركز المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن وقوع عدد من الجرحي والمصابين.


بانتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، تبين إصابة 11 شخص بينهم أفراد شرطة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري شرطة "لوري".


تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري نقل المصابين، إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق ومعرفة الاسباب والظروف، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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