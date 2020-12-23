أوليفر كان يدعم نجم بايرن ميونخ بعد استبداله في مباراة ليفركوزن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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حرص أوليفر كان الرئيس التنفيذي المقبل لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على دعم لاعب الفريق ليروي ساني، والذي تم اخراجه من المباراة الماضية للفريق الاسبوع الماضي بعد دخوله كبديل في المباراة.

 

وقال كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" في نسختها الصادرة اليوم الأربعاء: "أنا أعرف كيف تجري الأمور في بايرن ميونخ منذ فترة طويلة، وأعلم جيدا أن اللاعبين الجدد يستغرقون وقتا للتأقلم بشكل كامل، خاصة وأن ساني عاد مجددا للعب بعد إصابة خطيرة".

 

وأضاف: "لديه إمكانيات كبيرة وهذا هو السبب وراء توقعاتنا بالكثير منه ، لقد سجل أهدافا لا يمكنك أن تشاهد لاعبين أخرين يسجلونها بنفس الطريقة".

 

وانضم ساني في الصيف إلى بايرن ميونخ الفائز بالثلاثية،  وذلك بعد موسم ابتعد في كل فتراته تقريبا عن فريقه السابق مانشستر سيتي، بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

 

ولم يقدم ساني بعد كل إمكانياته مع بايرن ميونخ، وفي مباراة يوم السبت الماضي كان قد تم استبداله في الدقيقة 68 من المباراة التي تغلب فيها الفريق البافاري على باير ليفركوزن 2 / 1، وذلك بعد 36 دقيقة من دخوله في المباراة بدلا من كينجسلي كومان المصاب، فيما أرجع هانزي فليك المدير الفني للفريق سبب التغيير إلى قرار تكتيكي.

 

وجاءت تصريحات أوليفر كان حارس مرمى الفريق السابق، والذي سيخلف كارل هاينز رومينجيه في منصب الرئيس العام المقبل، بعد أن أشاد رومينجيه بساني وحذره في نفس الوقت في أعقاب المباراة.

 

وقال رومينجيه :" انا لازلت مقتنعا بأن ليروي ساني سيحظى بمسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ، وسندعمه من أجل ذلك حتى لو دعت الحاجة للاستغناء عنه".

 

وقال كان في تصريحات لبيلد، إنه يتوقع رحيل المدافع النمساوي ديفيد ألابا بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر، وذلك لعدم وجود أي فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، بعد أن سحب بايرن ميونخ عرضه الجديد بسبب عدم التزام اللاعب وموكله بالموعد النهائي

 

وأضاف كان : "لقد فعلنا كل ما بوسعنا من أجل إقناع ديفيد بتجديد عقده مع بايرن ميونخ، بالطبع من المؤلم أن نخسر لاعبا مثله، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، لقد وضعنا حدودا لأنفسنا وتلك الحدود ليست بسبب فيروس كورونا المستجد".

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