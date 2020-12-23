عالم فيروسات بلجيكي: اللقاح الصيني مناسب لظروف الطقس والأجواء في مصر (فيديو)

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قال مارك فان جوشت، عالم الفيروسات البلجيكي، إن العلماء كانوا يتوقعون ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، مضيفا أنه لا داعي إلى الهلع بسبب السلالة الجديدة.



وأوضح جوشت لمراسل صدى البلد مجدي يوسف خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن سلالة كورونا في بريطانيا ما زالت نوع من أنواع كورونا ربما هي أسرع حيث الانتشار لكنها فعليا لا تمثل أي خطورة إضافية على البشر



وأشار إلى أن المصل الذي تم اعتماده من المنظمة الأوروبية للأدوية قادر على التعامل مع الفيروس بعد التطور هو ما يعني أن اللقاحات الأخرى التي تم التوصل إليها ستكون أيضا قادرة على التعامل مع الفيروس.



ولفت عالم الفيروسات إلى أن لقاح فايزر فعال بنسبة ضئيلة أكثر من اللقاح الصيني لكنه شديد التعقيد في عمليات النقل والتخزين في الدول مرتفعة الحرارة مثل مصر.



وأضاف أن اللقاح الصيني يقل بنسبة 1% عن فاعلية فايزر وهي نسبة لا تذكر مع أفضيلة اللقاح الصيني في طريقة التخزين والنقل وسعره.



وأعرب جوشت عن استعداده لأخذ اللقاح الصيني لأنه آمن تماما، لافتا إلى أن طريقة عمل المنظمة الأوروبية للأدوية شديدة التعقيد ولذلك كانت أوروبا ستحتاج لوقت طويل لاعتماد اللقاح الصيني.



ونوه إلى أن بلجيكا ستعود تدريجيا بعد شهر مارس المقبل، مضيفا أن العودة الطبيعية ستكون غالبا بداية الصيف لكنه سيعتمد على التزام المواطنين خلال الأشهر المقبلة.